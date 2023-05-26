Батько нового заступника глави СБУ Наумюка має паспорт Росії, – "Схеми"

Батько новопризначеного заступника глави Служби безпеки України має чинний російський паспорт. Мовиться про Сергія Наумюка, якого призначив на посаду Володимир Зеленський.

Журналісти повідомляли про російський паспорт Наумюка ще тоді, коли він був одним з кандидатів на конкурс директора НАБУ. Тоді він спочатку це заперечував, проте згодом під час співбесіди на доброчесність визнав цей факт.

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Що відомо про російський паспорт батька Наумюка

Видання зазначило, що батько Сергія Наумюка Анатолій має чинний російський паспорт. Цей факт журналісти підтверджують, посилаючись на чинний витяг з автоматизованої системи "Роспаспорт", який є у їхньому розпорядженні. Згідно з нею:

цей документ батька Наумюка був оформлений у 2015 році у місті Тула;

Анатолій Наумюк подав заяву на отримання громадянства, вказавши підставою видачі паспорта – "набуття громадянства Російської Федерації".



Батько Наумюка має чинний російський паспорт



На російський паспорт батько Наумюка подавався у 2015 році

Окрім того, журналістам відомо, що Анатолій Наумюк має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив'язаний до його паспорта громадянина Росії. Підтвердження розслідувачі отримали через сайт російської податкової служби.



Анатолій Наумюк має в Росії податковий номер

Згідно з реєстром головного управління з питань міграції міністерства внутрішніх справ Росії, номер паспорта не перебуває у переліку недійсних.

Як Сергій Наумюк коментував цей факт

Сергій Наумюк визнавав під час співбесіди на доброчесність, що його батько й брат отримали російські паспорти "з побутових причин" у 2015 році. Проте пояснював, що пізніше нібито від них відмовились.

Батьки з 1978 року проживали у Луганську. На час окупації кожен вирішував, чи покидати свій дім. Вони залишилися у себе вдома, жили своїм життям і не співпрацювали з окупаційною владою... У 2015 році із певних побутових причин батько і брат були вимушені отримати російські паспорти. Надалі вони від них відмовились,

– говорив Наумюк.

За його словами:

брат у 2015 – 2017 роках працював в Москві, далі – переїхав у США;

після початку повномасштабного вторгнення батьки виїхали до брата в Сполучені Штати;

там батько та брат подали документи у консульство Росії, щоб вийти з громадянства країни-окупанта.

Журналісти у день призначення Сергія Наумюка знову звернулись до нього по коментар, та він відмовився спілкуватись, пославшись на пресслужбу СБУ.

Яка позиція СБУ

У пресслужбі Служби безпеки України розповіли, що Сергій Наумюк перед призначенням на посаду пройшов "усі необхідні перевірки, визначені законодавством, у тому числі – ретельно була вивчена інформація щодо його сім'ї та родичів". Там запевнили, що:

близькі родичі Сергія Наумюка є громадянами України;

водночас про наявність у його батька та брата паспортів Росії Сергій Наумюк повідомляв раніше.

Ці документи були отримані після окупації Луганська у 2014 році, де проживали обидва родичі. Після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства. Однак наразі уповноважені органи Росії свідомо блокують розгляд відповідних заяв,

– запевнили в СБУ.

Також там уточнили, що батько та брат Сергія Наумюка на законних підставах постійно перебувають на території Сполучених Штатів. Там вони й очікують на скасування громадянства Росії.

"Вони виступають проти дій Росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні", – сказали в СБУ.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський своїм указом 25 травня призначив Сергія Наумюка заступником глави СБУ. З 2015 року Наумюк працював у НАБУ. В СБУ його мобілізували з початку повномасштабного вторгнення. Сам Наумюк говорив, що після завершення війни хоче повернутись в НАБУ.

Варто зазначити, що у своїй декларації Наумюк не вказав імен дочки та сина (тільки прізвище) та щонайменше двічі з помилками записував своє по батькові. Зокрема, у графі "по батькові" вказував "АНАТС" та "АНА", хоча на початку декларації написано, що він "Анатолійович".

Скриншоти з декларації Сергія Наумюка

Що відомо про Наумюка