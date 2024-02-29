"Українська бронетехніка" заявила про медійну атаку і заперечила зв'язок з Пашинським

Сьогодні деякі ЗМІ розгорнули дезінформаційну кампанію проти лідера вітчизняного ВПК, підприємства “Українська бронетехніка”. З цього приводу “Українська бронетехніка” оприлюднила заяву, щодо розповсюдження проти неї замовних і недостовірних матеріалів.

У ТОВ "Українська бронетехніка" зазначили, що компанія є надійним постачальником зброї та боєприпасів для сил оборони. Крім того, там заперечили зв'язок з екснардепом Сергієм Пашинським.

До теми Екснардеп Пашинський вийшов під заставу в понад 270 мільйонів гривень

"Українська бронетехніка" спростувала співпрацю з Пашинським

Наша компанія добросовісно виконує довгострокові контракти та не має жодного "безнадійного" контракту. До того, розуміючи тяжку ситуацію на фронті, наша компанія постачає деяку продукцію без авансу від силових відомств – і досі чекає відповідної оплати від Сил оборони за деякими тогорічними контрактами,

– мовиться в заяві.

Крім того, в компанії спростували інформацію про зв'язок з Сергієм Пашинським.

"ТОВ "Українська бронетехніка" не мала і не має жодного зв'язку з Сергієм Пашинським. Нас, як компанію, пов'язує винятково членство у "Національній асоціації підприємств оборонної промисловості", яку він очолив з перших днів повномасштабного вторгнення – 9 березня 2022 року", – зазначили в ТОВ.

В компанії розцінюють поширення неправдивих публікацій як медійну атаку на компанію, метою якої є зрив виробництва, постачання зброї та військової техніки та послаблення обороноздатності України.