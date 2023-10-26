Якби міг, то сам би його потопив, – історія військового, який колись служив на крейсері "Москва"
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сергій з позивним "Комбайнер" у 90-х проходив службу на знаменитому потопельнику "Москва", що вже спочиває на дні Чорного моря. Наразі він служить в ЗСУ і пригадує, що інформація про знищення крейсера стала для нього прекрасною новиною.
Нагадаємо, у квітні минулого року "Москву" відправив на дно український "Нептун". Це саме той крейсер, який зображений на марці "русскій воєнний корабль".
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Служив на крейсері "Москва"
Сергій з позивним "Комбайнер" служить у 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді з грудня 2022 року – є частиною штурмового підрозділу. Він розповів, що строкову службу він проходив на флоті, на знаменитому крейсері "Москва". Це було ще у 90-х.
Військовий пригадує, що сухопутні війська тоді вже поділили, а по Чорноморському флоту між Україною й Росією йшли переговори, було незрозуміло, що належить якій країні. Тоді ж чоловік без жодного досвіду потрапив на бойовий корабель.
Чоловіка призначили оператором пульта управління крилатих ракет класу "земля – повітря" з дальністю польоту 150 кілометрів. А сам його підрозділ мав захищати корабель. За крейсером тоді доглядали, але загальні спогади про той час в Сергія невеселі. Тоді там процвітала дідівщина і військовий довгий час залишався ніким – доводилося поступово рости. Так пройшло три роки служби.
Коли я дізнався про знищення нашими ракетниками «Москви», а потім ще й подивився відео, відчуття були дуже приємні. Якби міг, то й сам би допоміг його потопити,
– розповідає чоловік.
Під час мобілізації чоловік сподівався, що потрапить на флот, однак його направили в гірську піхоту – в 128 ОГШБр. Сергій з Закарпаття, до війни працював комбайнером – їздив різними областями. Йому вдавалося заробляти по чотири тисячі доларів на місяць. Але він все кинув та пішов до військкомату. Вдома Сергія чекають дружина, два сини і донька, котрій усього три роки – каже, що воює саме за них.
Крах "Москви": що відомо
- Ввечері 13 квітня з'явилась інформація, що російський крейсер "Москва" палає. Вже наступного дня ЗСУ заявили по знищення корабля за допомогою ракет "Нептун" українського виробництва. Варто зазначити, що востаннє Росія втрачала свій флагман понад сторіччя тому.
- Росіяни довго не думали та ввечері визнали руйнування величезного корабля. Це відбулось під час його буксирування в порт тимчасово окупованого Севастополя.
- Щодо моряків, то дістати вдалось 14 одиниць особового складу. Доля 496 була невідома. Тільки згодом деяких моряків почали визнавати загиблими.