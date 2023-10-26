Якби міг, то сам би його потопив, – історія військового, який колись служив на крейсері "Москва"

Сергій з позивним "Комбайнер" у 90-х проходив службу на знаменитому потопельнику "Москва", що вже спочиває на дні Чорного моря. Наразі він служить в ЗСУ і пригадує, що інформація про знищення крейсера стала для нього прекрасною новиною.

Нагадаємо, у квітні минулого року "Москву" відправив на дно український "Нептун". Це саме той крейсер, який зображений на марці "русскій воєнний корабль".

Дивіться також Шалені втрати зросли в кілька разів: яка ціна масштабного штурму Авдіївки для Росії

Служив на крейсері "Москва"

Сергій з позивним "Комбайнер" служить у 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді з грудня 2022 року – є частиною штурмового підрозділу. Він розповів, що строкову службу він проходив на флоті, на знаменитому крейсері "Москва". Це було ще у 90-х.

Військовий пригадує, що сухопутні війська тоді вже поділили, а по Чорноморському флоту між Україною й Росією йшли переговори, було незрозуміло, що належить якій країні. Тоді ж чоловік без жодного досвіду потрапив на бойовий корабель.

Чоловіка призначили оператором пульта управління крилатих ракет класу "земля – повітря" з дальністю польоту 150 кілометрів. А сам його підрозділ мав захищати корабель. За крейсером тоді доглядали, але загальні спогади про той час в Сергія невеселі. Тоді там процвітала дідівщина і військовий довгий час залишався ніким – доводилося поступово рости. Так пройшло три роки служби.

Коли я дізнався про знищення нашими ракетниками «Москви», а потім ще й подивився відео, відчуття були дуже приємні. Якби міг, то й сам би допоміг його потопити,

– розповідає чоловік.

Під час мобілізації чоловік сподівався, що потрапить на флот, однак його направили в гірську піхоту – в 128 ОГШБр. Сергій з Закарпаття, до війни працював комбайнером – їздив різними областями. Йому вдавалося заробляти по чотири тисячі доларів на місяць. Але він все кинув та пішов до військкомату. Вдома Сергія чекають дружина, два сини і донька, котрій усього три роки – каже, що воює саме за них.

Крах "Москви": що відомо