Віддав життя за Україну: на Донеччині загинув стрілець-снайпер із Одещини

У боях за незалежність України загинув солдат ЗСУ Сергій Сергєєв з Одещини. Він був стрільцем-снайпером одного з механізованих батальйонів.

Останній бій захисника відбувся в районі Костянтинівки на Донеччині. Про втрату повідомив голова Кілійської об'єднаної тергромади В'ячеслав Чернявський.

Дивіться також Ворог підтягнув сили, – Маляр розповіла про складну ситуацію на Сході

Навіки 44 роки

Сергій Валерійович Сергєєв народився 9 грудня 1978 року. Він проживав у місті Кілія Ізмаїльського району Одещини.

Де саме служив військовий та обставини його смерті не уточнюються.

Не може не боліти відкрита рана у всієї громади, бо гинуть кращі, молоді хлопці… Боляче говорити про це… Висловлюю щирі співчуття у безмежному горі рідним та близьким загиблого воїна. Шануємо пам'ять Героя, який ціною власного життя виборював майбутнє для нас,

– написав Чернявський.

Чиновник зазначив, що воїн віддав своє життя, не зрадивши ні себе, ні Батьківщину.

Втрати України: останні новини

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та знайомим загиблого захисника.