Нардеп Шахов "забув" задекларувати цивільну дружину та її майно, – "Схеми"

Народний депутат з групи "Довіра" Сергій Шахов "забув" вказати в декларації цивільну дружину та її численне майно. Зокрема це котеджі під Києвом, квартири й різні компанії.
Джерело:"Схеми"
Завдяки соціальним мережам журналісти змогли встановити цивільну дружину Сергія Шахова – це Інна Журба. Вона є на фото, які публікував сам нардеп, а в підписах сам зазначав про родину.
До слова Співголова "ЄС" Герасимов не задекларував віллу в Іспанії, – "Схеми"
Майно Інни Журби:
- маєток у котеджному містечку "Сонячна долина" під Києвом на 1 330 квадратних метрів;
- ще один маєток у цьому ж місці на 600 квадратних метрів;
- 27 земельних ділянок у Київській області загальною площею близько 113 гектарів;
- 8 квартир і 8 паркомісць на Печерську в Києві, вартість яких оцінили в близько 48 мільйонів гривень;
- 60% у компанії з управління нерухомістю "Центр да Вінчі".
Водночас жодної інформації про все це майно в декларації народного обранця немає, як і згадки про саму цивільну дружину.
Очільник НАЗК Олександр Новіков підкреслив, що в держави фактично немає засобів примусу, щоб особа зізналась, чи вона з кимось проживає.
Незадеклароване майно Шахова й інших нардепів: розслідування "Схем"
Що відомо про Сергія Шахова:
- Це один з лідерів партії "Наш край". У Верховній Раді України він є членом депутатської групи "Довіра". У парламенті працює протягом 8 – 9 скликань.
- Сергій Шахов раніше "прославився" як перший український нардеп, який захворів на коронавірус. Як потім з'ясувалося, вірус він підхопив під час відпочинку в Куршевелі, коли в Європі вже закривали кордони.