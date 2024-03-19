Це болюче питання для росіян: навіщо Шойгу з'явився у Криму

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу відвідав тимчасово окупований Крим. Він інспектував системи зенітно-ракетних установок, щоб забезпечити повітряну безпеку Севастополя.

Адже для країни-агресорки вкрай важливе функціонування Чорноморського флоту, який активно атакує Україна. Це 24 Каналу зауважив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

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Шойгу приїхав не просто так

Ескендер Барієв зазначив, що для Шойгу дуже важливе питання, пов'язане з Чорноморським флотом після системних атак з боку Сил оборони України. Мовиться також про шпиталь, будівництво якого він інспектував. Окупанти у Криму ремонтували лікарні, переобладнували санаторії та інші об'єкти відпочинку.

Зокрема, намагаються будувати нові шпиталі. Зараз мовиться про те, що вони планують побудувати у Севастополі великий військовий шпиталь із 20 будинків на 8,5 гектарів. Це говорить про те, що їм потрібно проводити лікування 300-х, реабілітацію російських військовослужбовців, які беруть участь в війні проти України,

– сказав він.

Є інформація, що планується зміна керівництва Чорноморського флоту. Шойгу інспектував насамперед системи зенітно-ракетних установок, щоб більше забезпечити повітряну безпеку на території Севастополя.

"Для них дуже важливо демонструвати, що Чорноморський флот існує і дуже важливо, щоб Чорноморський флот виконував свої злочинні дії проти України", – додав член Меджлісу.

Загарбники будуть активно працювати над безпекою військових об'єктів у Криму, насамперед Чорноморського флоту. Україна продовжить атакувати важливі об'єкти для ворога. Тому важлива робота розвідки та допомога цивільних мешканців, які надавали б інформацію українським силам.

Шойгу у Криму: що відомо