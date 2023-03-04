Шойгу знову "знявся у кіно" про відвідини окупованих територій України

Російський міністр оборони Сергій Шойгу знову розповідає про свою поїздку на фронт. Запевняє, нібито був на окупованих територіях України.

Міноборони публікувало чергове "кіно", на якому начебто показано візит Шойгу до зони бойових дій, інформує 24 Канал.

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Чи справді Шойгу був на фронті

Російські ресурси стверджують, нібито міністр оглянув передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ "Схід" на Південно-Донецькому напрямку.

Шойгу нібито доповідали генерал-полковника Рустам Мурадов та інші офіцери. Також він вручив нагороди російським військовослужбовцям.

Втім, зазначимо, що на відео Шойгу показано на борту вертольота, потім на вулиці населеного пункту і вже у приміщенні. Тому неможливо сказати, де і коли точно був знятий ролик.

Попереднє шоу з "поїздкою Шойгу"

У грудні 2022 року Шойгу вже "інспектував" війська окупантів, які воюють в Україні. Однак цей "візит" на передову – не більше ніж вистава.

У Міноборони країни-агресорки так само розказували, мовляв, Шойгу відвідав Південний військовий округ та політав на вертольоті над позиціями росіян на фронті. Однак усе свідчить про те, що відео – це просто монтаж, адже на кадрах видно зелену траву.

У ЗСУ також зазначили, що навряд чи Шойгу – такий сміливий, аби приїхати на фронт.