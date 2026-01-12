У Києві попрощалися з медиком Сергієм Смоляком, який загинув під час російської атаки
- У Києві провели церемонію прощання з медиком Сергієм Смоляком, який загинув під час російської атаки вночі 9 січня.
- Сергій Смоляк працював старшим фельдшером швидкої допомоги, а з початку 2022 року – парамедиком у Києві.
У понеділок, 12 січня, в Києві провели в останню путь 56-річного медика Сергія Смоляка. Чоловік загинув 9 січня під час повторного російського удару по багатоповерхівці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
Що відомо про Сергія Смоляка?
Церемонія прощання з Сергієм Смоляком відбулася у Михайлівському соборі Києва. В останню путь медика проводжали під сирени автомобілів швидкої допомоги.
У Києві попрощалися з Сергієм Смоляком: дивіться відео
Відомо, що Сергій Смоляк був родом з Каховської громади, що на Херсонщині. Понад 25 років чоловік працював старшим фельдшером швидкої допомоги у рідному місті.
Однак на початку 2022 року він разом з родиною виїхав до Києва і влаштувався парамедиком у 17 відділення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи.
9 січня Сергій Смоляк працював на місці атаки безпілотника у Дарницькому районі Києва, коли російські війська завдали повторного удару. Від важких травм чоловік загинув на місці.
У Михайлівському соборі Києва відбулася церемонія прощання / Фото: Укрінформ
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Смоляка. Світла пам'ять!
Вночі 9 січня росіяни обстріляли Київ
В ніч з 8 на 9 січня російська армія завдала масштабної комбінованої атаки по цивільній інфраструктурі Києва. У щонайменше чотирьох районах столиці зафіксовано руйнування житлових багатоповерхівок.
Внаслідок ворожої атаки загинули 4 людей. Серед жертв – жінка 49 років та двоє чоловіків 41 та 54 років. Також постраждали 26 осіб.
Під ударом опинилися зокрема Печерський, Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони міста – там палали автівки, також фіксували пошкодження поверхів та руйнування фасадів будинків.