Півтора року вважався зниклим безвісти: на фронті загинув Сергій Токовінін з Коломиї

На війні проти російських загарбників загинув військовослужбовець з Коломиї Сергій Токовінін. Захисник більше року вважався зниклим безвісти.

Трагічну звістку повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

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Що відомо про Сергія Токовініна?

Молодший сержант Сергій Токовінін служив командиром бойової машини та командиром десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти.

Військовий загинув 21 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

З того часу він вважався зниклим безвісти.

Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого Героя. Світла пам'ять і вічна слава Захиснику України,

– написав міський голова Коломиї.

Про дату та час прощання із Сергієм Токовініним мер пообіцяв повідомити додатково.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Токовініна. Вічна пам'ять Герою!

Вони віддали життя за Україну