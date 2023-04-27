Довиступався за "руський мір": у Новій Каховці підірвався на міні відомий пропагандист

У тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині, "мінуснувся" ще один ворожий пропагандист. Так, на міні підірвався адвокат Сергій Тветинський.

Йому був 61 рік. Про смерть пропагандиста повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Новій Каховці підірвався пропагандист

Як стало відомо, 26 квітня у тимчасово окупованій Новій Каховці на міні підірвався 61-річний пропагандист, адвокат Сергій Тветинський. Він був керівником громадської приймальної партії "Справедлива Росія – За правду" на Херсонщині.



61-річний пропагандист, адвокат Сергій Тветинський / фото росЗМІ

Тветинський входив до адвокатської палати Калінінградської області. Однак він призупинив свій адвокатський статус з 22 липня 2022 року, повністю присвятивши себе пропаганді та партійній роботі.

Зазначається, що Тветинський не був членом окупаційної адміністрації Херсонської області, але він був тісно зв’язаний з нею. Окрім цього, пропагандист також був представником "гуманітарної місії" прокремлівського письменника Захара Прілєпіна на півдні України.



Сергій Тветинський підірвався на міні / фото росЗМІ



Сергій Тветинський помер у віці 61 рік / фото росЗМІ

Актуальні втрати росіян на фронті

Станом на 27 квітня за добу наші воїни ліквідували ще 510 окупантів. Загалом вже знищено 188 920 загарбників. Втрати у техніці: