Живий коридор та військові салюти: на Черкащині попрощалися із воїном Сергієм Журавлем
Джерело:Віталій Мацюк
На фронті загинув захисник України Сергій Журавель. Йому було лише 37 років.
Із загиблим Героєм попрощалися у місті Корсунь-Шевченківський, що на Черкащині. Він загинув у бою з російськими терористами на Донеччині.
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Що відомо про загиблого воїна
Сергій Журавель народився 29 січня 1986 року в Корсунь-Шевченківському. Після школи чоловік вступив до Черкаського інституту економіки і права. А після проходження строкової служби вчився у Тальнівському будівельно-економічному коледжі.
Як розповів мер Віталій Мацюк, захисник раніше працював будівельником, був висококласним фахівцем та мав золоті руки.
Він жив, радів світу і людям, що його оточували, намагався усім допомогти, був добрим і чуйним, мав чимало друзів, любив своїх рідних та близьких. Був турботливим сином та люблячим батьком,
– зазначив міський голова.
На фронт Сергій Журавель пішов у лютому 2022 року. На жаль, чоловік загинув 13 березня 2023 року на Донеччині. 18 березня Героя провели в останню путь живим коридором. На його честь пролунали залпи військового салюту.
Як прощалися з Сергієм Журавлем / фото Віталія Мацюка
Втрати України на фронті
- У Києві 20 березня відбулося прощання з біологом і військовим Біжаном Шароповим. Захисник загинув минулого квітня у бою під Ізюмом.
- Нещодавно на Тернопільщині поховали захисника Романа Корчемного. Йому було всього 19 років.
- 6 березня під час виконання бойового завдання загинув 20-річний воїн Василь Драгун із села Олександрівка Харківської області. Герой завжди мріяв бути військовим.