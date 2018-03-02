Сергій Бабкін поділився, яким повинен бути справжній чоловік

Співак і музикант Сергій Бабкін вважає, що справжні чоловіки повинні бути підтримкою для своєї сім’ї і при цьому не стримувати емоції.

Цим Бабкін поділився у розмові з Люкс ФМ.

За його словами, чоловікам не варто приховувати справжні емоції, але у певних ситуаціях краще все-таки тримати себе в руках.

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"Багато чоловіків бояться показувати свої емоції на людях, хоча не повинні цього робити. Не варто зациклюватися на тому, що вони сентиментальні, занадто емоційні... Це ж прекрасно та означає, що людина чуттєва, з тонкою душевною організацією, не скована. Звичайно, інколи потрібно тримати себе в руках. Коли, наприклад, біля тебе плаче жінка. Тут чоловік має зайняти іншу позицію: усе врегулювати, вселити в кохану віру, розібратися", – каже Сергій.

На думку Бабкіна, мистецтво бути чоловіком – зробити так, щоб родина відчувала, що вона захищена.

Також артист поділився думками про те, що хотів би бути жінкою в іншому житті.

Хибна думка, що жінка має бути слабшою за чоловіка або навпаки. Усі люди повинні бути сильними. Просто це різна градація. Жінка – сильна в одному, а чоловік – в іншому. Якби в мене була можливість повернутися після смерті на землю, то хотів би це зробити саме в образі жінки. Мені здається, що в іншому житті я нею і був,

– розповів співак.

Бабкін розповів і про його стосунки з дружиною Сніжаною, зокрема, про її темперамент.

"У чомусь і Сніжана сильніша за мене, чесніша, мудріша, правдивіша, хоча інколи й скована. Ми дуже схожі, але при цьому різні. Наприклад, я багато чого не договорюю. Не можу сказати людині прямо у вічі те, що думаю. А вона актриса, й це дає про себе знати час від часу. У Сніжани дуже розвинена інтуїція, їй часто сняться віщі сни. Але я вмію довго тримати секрет, а вона ні… Ми обоє нетерплячі (сміється)", – поділився артист.

Дивіться кліп Сергія Бабкіна – "Крізь твої очі":