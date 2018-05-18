Український фільм "Донбас" отримав нагороду на Каннському кінофестивалі

Фільм "Донбас" українського режисера Сергія Лозниці отримав нагороду за кращу режисуру в конкурсі "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі.

Про нагороду фільму "Донбас", який дебютував на Каннському кінофестивалі 9 травня, написав один із продюсерів фільму Денис Іванов у своєму Facebook.

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Кадр з фільму "Донбас"

Сюжет фільму заснований на документальних матеріалах і розповідає про події, що відбувалися на сході України, і про життя людей, змушених пристосовуватися до нових умов існування.

Варто додати, що "Донбас" створювався командами з декількох країн: Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії. Сценаристом і режисером фільму виступив Сергій Лозниця, оператором - Олег Муту, а художником-постановником - Кирило Шувалов. Стрічка стала одним з переможців Восьмого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно.

Що цікаво, Сергій Лозниця вже не вперше презентує свої фільми. Раніше на Каннському фестивалі він презентував такі стрічки як "Щастя моє" (2010), "Майдан" (2014) і "Лагідна" (2017).

Вихід фільму в український прокат запланований на 2018 рік.

Дивіться трейлер до фільму "Донбас":

Хто такий Сергій Лозниця? Один з найвідоміших у світі українських режисерів. Його фільм "Щастя моє" (2010) став першою українською стрічкою часів незалежності, яка приймала участь в офіційному конкурсі Канського фестивалю. Також в офіційній програмі Канн відбулися прем‘єри інших фільмів Лозниці – "Майдан" (2014) та "Лагідна" (2017)