Сергій Стаховський поступився у першому колі на турнірі в Катарі

Український тенісист Сергій Стаховський не зумів впоратися з четвертим сіяним турніру ATP-250 в катарській Досі, програвши у двох сетах італійцю Марко Чеккінато.

Стаховський і Чеккінато в Катарі проводили дебютний очний матч. У букмекерів з невеликою перевагою фаворитом вважався українець, але продовжити свою переможну серію до трьох ігор йому не вдалося.

Читайте також: Цуренко впевнено пробилася у чвертьфінал на турнірі в Брісбені

Зустріч тривала 1 годину і 23 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:3. Сергій втратив на своїй подачі три гейми.

В 1/8 фіналу турніру в Досі Чеккінато зіграє проти аргентинця Гвідо Пельї.

Нагадаємо, що українець пройшов в основну сітку турніру завдяки двом перемогам у кваліфікації проти Джана Марко Мороні і Мірзи Басіча.

Сергій Стаховський – Марко Чеккінато 0:2 (4:6, 2:6)

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24