Сергія Кривоноса звільнили з лав ЗСУ

Сергій Кривонос заявив, що його звільнити з лав Збройних сил України. Він віддав службі понад 32 роки свого життя.

Колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони зазначив, що його звільнення – "початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії та державі".

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Звільнений з лав Збройних Сил України. Звільнений без рапорту. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть, "немає посад". Хоча їх достатньо. Розумію, команда з Офісу Президента,

– написав генерал-майор.

Віддав службі 32 роки

Сергій Кривонос зазначив, що перебував у лавах ЗСУ понад 32 роки. За його словами, служба "була цікавою та нелегкою" – здебільшого на полігонах, лісах, горах, степах, а не на плацу.

Він додав: "Наразі мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що супротивники застосовували нечесні та брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми. Все ще попереду – боротьба за Україну!".

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Президент Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року звільнив Сергій Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО

Передувала цьому заява президента, що при повномасштабному наступі Росії, буде "велика війна". Тоді, за переконанням глави держави, доведеться мобілізувати всіх: і чоловіків, і жінок.

Сергій Кривонос розкритикував такі припущення, бо реалізувати це практично не можливо. За словами генерала, перед мобілізацією людей потрібно навчити, адже "ми не м'ясом воюємо".