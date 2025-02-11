Наєва призначили командиром тактичної групи "Велика Новосілка", – ЗМІ

Колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи "Велика Новосілка". Однак, за його словами, негайне виконання цього наказу неможливе.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Що відомо про нове призначення Наєва

Джерело видання повідомило, що колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи "Велика Новосілка".

Раніше про це також повідомляв головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. Однак, за даними журналіста, Наєв після отримання бойового розпорядження зауважив, що він не може його негайно виконати, адже посада командира тактичної групи позаштатна і для призначення на цю посаду потрібно мати штатну посаду в ЗСУ.

Нагадаємо, що у 2020 році президент України Володимир Зеленський призначив Наєва командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ. Однак 11 лютого 2024 року його було звільнено з посади указом президента. Наєв заявляв, що дізнався про своє звільнення із ЗМІ.

Замість звільненого з посади Сергія Наєва було призначено генерал-лейтенанта Юрія Содоля.