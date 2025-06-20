Мера Бердичева затримали за підозрою у хабарництві

Правоохоронці затримали міського голову Бердичева Сергія Орлюка. Його підозрюють у вимаганні хабаря.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Що відомо про затримання Орлюка

Затримання посадовця Бердичівської міської ради у коментарі виданню підтвердила речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Наталія Калиновська. Однак вона не називала конкретної посади чи імені затриманого.

Водночас раніше в Telegram-каналі "РІО Бердичів Новини" з'явилося фото, на якому можна помітити чоловіка, що схожий на Орлюка, стоїть у кайданках посеред вулиці. Також про затримання міського голови Бердичева повідомляло видання "Житомир.info", яке посилалося на власні джерела.

Орлюка затримали правоохоронці / Фото "РІО Бердичів Новини"

Калиновська розповіла, що кримінальне провадження розслідується за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою. У поліції пообіцяли, що нададуть подробиці згодом.

Наразі Бердичівська міська рада не коментувала затримання Орлюка.

Нагадаємо, нещодавно ВАКС оголосив вирок ексголові Тернопільської облради Михайлу Головку, якого викрили на одержанні хабаря понад 600 тисяч гривень. Його засудили до 9 років в'язниці.