Серйозна втрата для росіян: полковник запасу припустив, що могли розробляти у Сергієвому Посаді

У Сергієвому Посаді, що за 70 кілометрів від Москви, 9 липня стався вибух на Загорському оптико-механічному заводі. Окупанти припустилися там цікавої помилки, яку прекрасно використали добрі люди.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, сумніваючись, що на цьому заводі розробляли новий бомбардувальник. Раніше така інформація з'явилася у ЗМІ.

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Як відомо, на цьому заводі виробляли великий спектр оптико-механічних приладів: від біноклів – до прицілів до танків. Цілком ймовірно, що там могли розробляти деякі гаджети для літака, але не сам бомбардувальник.

Росіяни припустилися цікавої помилки

Як наголосив Світан, у будь-якому випадку знищення такого заводу – це значна втрата для російського оборонпрому. Добрі люди чи безпілотники обрали надзвичайно влучну ціль.

Важливо, що поблизу цього заводу люди знайшли боєприпаси. Це може свідчити, що окупанти або виробляли там ще й снаряди, або просто зберігали їх. Саме тому внаслідок вибуху можна було побачити настільки великий "гриб".

Наявність вибухового елементу і привело до знищення цього заводу. Росіяни порушили деякі регламентні норми. Не можна на виробництві високоточної зброї чи таких приладів виробляти ще й боєприпаси. Для нас це хороший момент. Будемо використовувати,

– зауважив Світан.

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Вибух у Сергієвому Посаді: коротко