Серйозна втрата для росіян: полковник запасу припустив, що могли розробляти у Сергієвому Посаді
У Сергієвому Посаді, що за 70 кілометрів від Москви, 9 липня стався вибух на Загорському оптико-механічному заводі. Окупанти припустилися там цікавої помилки, яку прекрасно використали добрі люди.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, сумніваючись, що на цьому заводі розробляли новий бомбардувальник. Раніше така інформація з'явилася у ЗМІ.
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Як відомо, на цьому заводі виробляли великий спектр оптико-механічних приладів: від біноклів – до прицілів до танків. Цілком ймовірно, що там могли розробляти деякі гаджети для літака, але не сам бомбардувальник.
Росіяни припустилися цікавої помилки
Як наголосив Світан, у будь-якому випадку знищення такого заводу – це значна втрата для російського оборонпрому. Добрі люди чи безпілотники обрали надзвичайно влучну ціль.
Важливо, що поблизу цього заводу люди знайшли боєприпаси. Це може свідчити, що окупанти або виробляли там ще й снаряди, або просто зберігали їх. Саме тому внаслідок вибуху можна було побачити настільки великий "гриб".
Наявність вибухового елементу і привело до знищення цього заводу. Росіяни порушили деякі регламентні норми. Не можна на виробництві високоточної зброї чи таких приладів виробляти ще й боєприпаси. Для нас це хороший момент. Будемо використовувати,
– зауважив Світан.
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Вибух у Сергієвому Посаді: коротко
- 9 липня у місті Сергієв Посад, яке розташоване в Московській області, було чутно потужний вибух. Очевидці повідомляли, що інцидент стався саме на Загорському оптико-механічному заводі.
- Це підприємство входить до холдингу "Швабе" державної корпорації Ростех. Там розробляли різні оптико-електронні вироби для російської армії та силовиків. Відомо про оптичні приціли, тепловізори, головки самонаведення ракет тощо.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк підкреслив, що кількість вибухів на Росії лише зростатиме. Це абсолютно закономірний процес.