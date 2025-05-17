17 червня, 05:10
Навала "Шахедів" атакує Одесу: у місті пролунала серія вибухів
Основні тези
- Одеса зазнала атаки ворожих ударних БпЛА вранці 17 червня, під час якої пролунала серія вибухів.
- Перші вибухи в місті сталися після 4:40, ймовірно, працювала ППО.
Одеса опинилася під атакою ворожих ударних БпЛА під ранок 17 червня. У місті пролунала серія вибухів, водночас удар по місту триває досі.
Перші вибухи в Одесі пролунали після 4:40. Попередньо, в місті працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та місцеве видання "Думська".
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