Сертифікат або проїзд: на Запоріжжі вводять нові правила перевезення
Джерело:"Индустриалка"
З 21 жовтня Запорізька область опинилась у червоній зоні. Через значне зростання захворюваності обласна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила змінити також правила внутрішніх пасажирських перевезень по області.
З 25 жовтня для проїзду пасажирам буде необхідний або COVID-сертифікат, або результат ПЛР-тесту.
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Які документи потрібні пасажирам:
- негативний результат ПЛР-тесту;
- або негативний експрес-тест на антиген;
- або сертифікат вакцинації;
- або довідка про одужання від коронавірусу.
Влада можливо перерозподілити транспорт на маршрутах – за завантаженістю
Також, за інформацією ЗМІ, обласна влада розглядає можливість перерозподілити транспорт – з менш завантажених маршрутів "перекинути" на більш завантажені. Ще один пункт для обговорень – обмеження на перевезення пільговиків у час пік.
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В Україні вже діють нові правила міжобласних перевезень
Зазначимо, що з 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила міжобласних пасажирських перевезень. Тепер для того, аби подорожувати літаком, потягом чи автобусом пасажиру необхідно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту або COVID-сертифікат.