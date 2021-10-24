Сертифікат або проїзд: на Запоріжжі вводять нові правила перевезення

З 21 жовтня Запорізька область опинилась у червоній зоні. Через значне зростання захворюваності обласна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила змінити також правила внутрішніх пасажирських перевезень по області.

З 25 жовтня для проїзду пасажирам буде необхідний або COVID-сертифікат, або результат ПЛР-тесту.

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Які документи потрібні пасажирам:

негативний результат ПЛР-тесту;

або негативний експрес-тест на антиген;

або сертифікат вакцинації;

або довідка про одужання від коронавірусу.

Влада можливо перерозподілити транспорт на маршрутах – за завантаженістю

Також, за інформацією ЗМІ, обласна влада розглядає можливість перерозподілити транспорт – з менш завантажених маршрутів "перекинути" на більш завантажені. Ще один пункт для обговорень – обмеження на перевезення пільговиків у час пік.

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В Україні вже діють нові правила міжобласних перевезень

Зазначимо, що з 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила міжобласних пасажирських перевезень. Тепер для того, аби подорожувати літаком, потягом чи автобусом пасажиру необхідно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту або COVID-сертифікат.