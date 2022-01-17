Сертифікацію призупинено: Німеччина заявила, що "Північний потік-2" не повністю відповідає праву

Міністерка закордонних справ Німеччини заявила, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" призупинили. Усе тому, що він не повністю відповідає законам Європейського Союзу.

Деталі від Бербок

Німеччина буде реагувати у разі агресивних дій Росії проти України. Про це Анналена Бербок заявила на брифінгу у Києві 17 січня.

До теми Сенат США відхилив санкції проти "Північного потоку-2"

Зокрема, уряд Німеччини разом з партнерами схвалить "відповідні заходи" щодо "Північного потоку-2".

У російському МЗС вже відреагували на таку заяву. Там наголосили, що питання щодо сертифікації "Північного потоку-2" не повинне "штучно затягуватися та політизуватися".

У міноборони Німеччини інша думка

Раніше міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що питання російського газопроводу є "суто економічним". Вона закликала не втягувати "Північний потік-2" до агресії Росії проти України. Політикиня вважає, що війну на Донбасі слід вирішувати лише через переговори.

Останні новини про "Північний потік-2":

13 січня Сенат США відхилив введення нових санкцій проти скандального газопроводу.

Сенатор-демократ Марк Уорнер вважає обмеження проти "Північного потоку-2" зрадою Німеччини зі сторони США.

Водночас заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон працює з колегами у Німеччині та Євросоюзі, щоб уповільнити запуск роботи трубопроводу.

Попри те, що сертифікація газогону наразі зупинена, його наповнюють газом.

Це може вас зацікавити – уряд Німеччини готовий заблокувати "Північний потік-2: відео