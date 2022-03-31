Серце не витримало: померла дитина, уся сім'я якої потрапила під обстріл в Лисичанську
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
У лікарні зранку 31 березня померла маленька дівчинка з Лисичанська. Учора в її будинок прилетів ворожий снаряд.
Дитинці було лише 1,7 року. Після другої важкої операції її серце не витримало.
До теми Постраждалих та загиблих у Лисичанську годинами неможливо було забрати з вулиць, – Гайдай
Янголові було 1 рік і 7 місяців. Легких хмаринок,
– сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Зауважимо, раніше у дівчинки діагностували вогнепальне осколкове поранення черевної порожнини з евентрацією кишківника, вогнепальні осколкові поранення обох ніг з пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків.
Наразі лікарі борються за життя старшого брата дівчинки. У нього виявили множинні вогнепальні осколкові поранення з розмноження обох стоп та обох гомілок. Лікарі припускають, що дитині доведеться ампутувати ноги.
Що відомо про обстріл родини
30 березня російські військові обстріляли з важкого озброєння житловий будинок у Лисичанську. Через це постраждали батьки та 2 малих дітей. Батьки зазнали вогнепальних осколкових поранень, але їхній стан стабілізувався.
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