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      Серйозна ДТП в Обухові: є загиблий, постраждалі: відео

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      ДТП в Обухові: є загиблий, постраждалі - відео
      В Обухові трапилася смертельна ДТП / kyivoperativ.info

      На одному із перехресть Обухова, що в Київській області, сталася серйозна ДТП. Внаслідок зіткнення Mazda і КамАЗ злетіли з дороги. У результаті аварії одна людина загинула, є постраждалі.

      На місці ДТП працюють правоохоронці та рятувальники, повідомляє "Київ Оперативний".

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      Аварія трапилася на одному із перехресть Обухова. Там зіткнулися Mazda та самоскид КамАЗ. Внаслідок удару обидва злетіли з дороги.

      На жаль, від отриманих травм на місці загинув водій Mazda. Пасажира цієї ж автівки терміново госпіталізували. Щодо водія вантажівки, то він майже не травмувався.

      Обставини жахливої аварії встановлюються.

      ДТП в Обухові з фатальним наслідком: дивіться відео

      Смертельна аварія в Обухові, що на Київщині: дивіться карту

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Постраждалі Жертви Аварії та ДТП Новини Києва Новини України
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