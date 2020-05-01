Серйозна ДТП в Обухові: є загиблий, постраждалі: відео
На одному із перехресть Обухова, що в Київській області, сталася серйозна ДТП. Внаслідок зіткнення Mazda і КамАЗ злетіли з дороги. У результаті аварії одна людина загинула, є постраждалі.
На місці ДТП працюють правоохоронці та рятувальники, повідомляє "Київ Оперативний".
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Аварія трапилася на одному із перехресть Обухова. Там зіткнулися Mazda та самоскид КамАЗ. Внаслідок удару обидва злетіли з дороги.
На жаль, від отриманих травм на місці загинув водій Mazda. Пасажира цієї ж автівки терміново госпіталізували. Щодо водія вантажівки, то він майже не травмувався.
Обставини жахливої аварії встановлюються.
ДТП в Обухові з фатальним наслідком: дивіться відео
Смертельна аварія в Обухові, що на Київщині: дивіться карту
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