Серйозний сигнал, – Піонтковський звернув увагу на те, які країни "рятують" своїх дипломатів
Джерело:24 канал
На тлі ймовірного нападу Росії посольства вирішили евакуювати своїх дипломатів з України. Проте до такого кроку вдалися не випадкові країни.
Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, країни, що вирішили евакуювати своїх дипломатів, можуть володіти мало кому відомою інформацією щодо планів Росії.
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5 країн обмінюються інформацією розвідки, – Піонтковський
"Зверніть увагу, які країни відкликають дипломатів. Це країни "великої шпигунської п'ятірки" – США, Велика Британія, Австралія зокрема", – сказав Андрій Піонтковський.
Він сказав, що 5 країн завжди обмінюються найбільш довірливою інформацією – система стратегічної розвідки об'єднана. Водночас вони можуть відстежувати не тільки матеріальні речі, пересування російських військ, а й розмови у кремлівських кабінетах.
Це дуже серйозний сигнал. Пересування сибірських дивізій в Білорусі говорить про можливість найбільш екстремістських планів Кремля.
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Евакуація дипломатів з України: коротко
- Сполучені Штати Америки 24 січня надали право "добровільного виїзду" з України своїм дипломатам. Їхнім сім'ям наказали повернутися на батьківщину.
- Водночас евакуювати частину працівників свого посольства вирішила Велика Британія.
- Вивезла дипломатів й Австралія. Країна рекомендує своїм громадянам покинути Україну.
- Водночас додому повернуться рідні німецьких дипломатів та членів організацій.