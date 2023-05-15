ППО дає збої: наслідки вибухів на авіабазі у Брянській області проаналізувала розвідка Британії

"Атака" безпілотників по авіабазі Сеща у Брянській області показала, що ключові військові об'єкти Росії перебувають під дедалі більшою загрозою.

Про це повідомляє міноборони Великої Британії. Аналітики звернули увагу, що 3 травня кілька безпілотників завдали ударів по російській авіабазі Сеща, що за 150 кілометрів на Північ від українського кордону в Брянській області.

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Внаслідок атаки, ймовірно, було пошкоджено важкий транспортний літак Ан-124.

Сеща є центром військово-транспортної авіації Росії на Заході країни та відіграла важливу роль у повномасштабному російському вторгненні в Україну і досі таким залишається. Адже Росія використовує це місце для запуску іранських дронів-камікадзе у напрямку Києва.

Тож з якими ризиками зіштовхнувся Кремль

Британські аналітики наголосили, що вочевидь Кремль має достатньо "дір" у протиповітряній обороні, а це ставить під загрозу військові летовища.

Військово-транспортна авіація є важливим елементом російських військово-повітряних сил Росії, необхідним для транспортування через величезну країну. Російські лідери будуть стурбовані тим, що протиповітряна оборона продовжує давати збої та ставить під загрозу такі ключові об'єкти, як бази військово-транспортної авіації,

– підсумували у розвідці Британії.

Минулого року у квітні Росія перебазувала на аеродром частину гелікоптерів, які тримала на території Білорусі.

До слова, у день "бавовни" на летовищі Сеща, ворог теж запускав безпілотники по українських містах і зокрема, з цього аеродрому.