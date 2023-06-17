Радів, мов у довоєнні часи, – сестра Да Вінчі про останню зустріч з братом
Джерело:Front 18
У боях за українське місто Бахмут кілька місяців тому загинув військовий Дмитро Коцюбайло, відомий за позивним "Да Вінчі". Молодша сестра добровольця Ангеліна пригадала, якою була остання зустріч з її братом.
За її словами, того моменту "Да Вінчі" радів, мов у часи, коли він ще не пішов на війну. Попри це, остання зустріч з братом для Ангеліни була недовгою.
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Сестра "Да Вінчі" пригадала останню зустріч з воїном
Ангеліна Коцюбайло зазначила, що після того, як "Да Вінчі" пішов на війну, він дуже рідко до нас приїжджав. Однак, коли це все ж ставалося, то це все проходило доволі тепло та чутливо.
Останню зустріч із братом Ангеліна пригадує з особливим трепетом. Вона сказала, що тоді вона вперше за довгий час побачила Дмитра щасливим.
Я заходжу у квартиру, повертаюсь, бачу Діма сидить за комп’ютером такий щасливий, з такою посмішкою. І я одразу пригадала, коли він був маленьким, до війни, мав ось це життя безтурботне, яке дуже швидко у нього закінчилося,
– сказала молодша сестра "Да Вінчі".
Вона згадала, що в дитинстві її брат дуже любив грати в комп'ютерні ігри, особливо в різні "стрілялки", типу Контрстрайку. Попри це, Ангеліна розповіла, що дуже швидко ці спогади розвалилися, тому що Дмитру подзвонили й він мав їхати на нове завдання.
Інша сестра "Да Вінчі" розповіла про радість зустрічей з братом
Молодша сестра Дмитра Коцюбайла Олександра сказала, що кожна зустріч з братом для всієї родини була наче свято. Вона наголосила, що можливостей зустрітися з "Да Вінчі" було не так багатою
"Коли мама казала, що Діма приїде, я готувалася кілька днів. Це було таке очікування свята",
– підкреслила Олександра.
Наостанок вона розповіла, що сам брат доволі часто підтримував усі рішення сестер. За її словами, саме йому вона завдячує своїм найкращим спогадам у житті.
Що відомо про Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла
- Дмитро Коцюбайло став наймолодшим командиром батальйону "Вовки Да Вінчі". Крім цього, він був першим добровольцем, який за життя отримав звання Героя України.
- Загинув "Да Вінчі" 7 березня 2023 року в бою під Бахмутом. Чоловікові було лише 27 років.
- Врятувати Дмитра намагалася його кохана Аліна Михайлова. Попри це, його поранення виявилося смертельним.
- Церемонія прощання з Героєм відбулася 10 березня у Києві на Майдані Незалежності. Його поховали на Аскольдовій могилі у столиці нашої держави.