Сестра Кім Кардашян виявилася найпопулярнішим дизайнером у світі
Наймолодша сестра клану Кардашян-Дженнер, 20-річна Кайлі Дженнер стала найпопулярнішим дизайнером у світі.
Згідно з новим дослідженням компанії SEMrush, Кайлі найчастіше шукають у мережі – кожного місяця її ім’я гуглять 9,14 мільйона людей, пише Buro 24/7.
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На другій позиції опинився бренд Louis Vuitton – 6,12 мільйона запитів. У п'ятірку найпопулярніших дизайнерів і брендів також увійшли Tommy Hilfiger, Ralph Lauren і Calvin Klein.
Як відомо, Кайлі Дженнер започаткувала свій бізнес, запустивши косметичну лінію Kylie Cosmetics. Згодом дівчина відкрила онлайн-магазин The Kylie Shop.
А разом з рідною сестрою Кендалл вона випустила купальники у колаборації з інтернет-магазином Revolve. Також вони співпрацювали з брендом Quay Australia, для якого зробили колекцію сонцезахисних окулярів.
Ще сестри Дженнер презентували колекцію іменних футболок Kendall + Kylie, після запуску якої розгорівся скандал.