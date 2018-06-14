Сестра Кім Кардашян виявилася найпопулярнішим дизайнером у світі

Наймолодша сестра клану Кардашян-Дженнер, 20-річна Кайлі Дженнер стала найпопулярнішим дизайнером у світі.

Згідно з новим дослідженням компанії SEMrush, Кайлі найчастіше шукають у мережі – кожного місяця її ім’я гуглять 9,14 мільйона людей, пише Buro 24/7.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 18 Тра 2018 р. о 8:39 PDT

На другій позиції опинився бренд Louis Vuitton – 6,12 мільйона запитів. У п'ятірку найпопулярніших дизайнерів і брендів також увійшли Tommy Hilfiger, Ralph Lauren і Calvin Klein.

Як відомо, Кайлі Дженнер започаткувала свій бізнес, запустивши косметичну лінію Kylie Cosmetics. Згодом дівчина відкрила онлайн-магазин The Kylie Shop.

Допис, поширений Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) 13 Чер 2018 р. о 6:44 PDT

А разом з рідною сестрою Кендалл вона випустила купальники у колаборації з інтернет-магазином Revolve. Також вони співпрацювали з брендом Quay Australia, для якого зробили колекцію сонцезахисних окулярів.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 4 Жов 2017 р. о 8:56 PDT

Ще сестри Дженнер презентували колекцію іменних футболок Kendall + Kylie, після запуску якої розгорівся скандал.