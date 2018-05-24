Сестра Меган Маркл вкотре образила герцогиню та її матір в скандальному інтерв’ю

Зведена сестра Меган Маркл по батькові – Саманта Маркл, яка вже не вперше відзначається гучними фразами в скандальних інтерв’ю, вкотре образила новоспечену герцогиню та прокоментувала участь її матері Дорію Редлан в королівському весіллі.

Про це вона розповіла у The Sun.

Сестра, яка досі не може змиритись з тим фактом, що Меган Маркл не запросила її на своє весілля в Лондон, далі "поливає брудом" всю сім’ю. За словами Саманти, мама Меган – Доріа Редлан виглядала на весіллі 19 травня у Віндзорському замку як "хокеїст на штрафній лавці".

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"Вона, ймовірно, сиділа там і плакала, бо знала, що вона продалася за гроші більше, ніж будь-хто, а ще вона ізолювала нашого батька. Винна", – заявила Саманта.



Доріа Редлан на королівському весіллі Меган Маркл і принца Гаррі

Невгамовна сестра також додала, що нещодавнє інтерв’ю з Опрою Вінфрі, яке, можливо, і не відбулось, було лише для того, щоб матір Меган Маркл змогла добре підзаробити на славі доньки. І що саме вона передала дитячі фото Меган у ЗМІ.

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У підсумку, Саманта Маркл у своєму Twitter поділилася сатиричним дописом про королівську родину, порівнюючи їх з "сімейкою Адамсів": "Вони схожі на сім'ю "Адамс", але з мільярдами доларів".



Королівська сім'я на королівському весіллі Меган Маркл і принца Гаррі