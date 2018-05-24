12:33
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 17°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Сестра Меган Маркл вкотре образила герцогиню та її матір в скандальному інтерв’ю

855 Читать новость на русском
Саманта Маркл і Меган Маркл декількома роками раніше
Саманта Маркл і Меган Маркл декількома роками раніше / Фото з відкритих джерел

Зведена сестра Меган Маркл по батькові – Саманта Маркл, яка вже не вперше відзначається гучними фразами в скандальних інтерв’ю, вкотре образила новоспечену герцогиню та прокоментувала участь її матері Дорію Редлан в королівському весіллі.

Про це вона розповіла у The Sun.

Сестра, яка досі не може змиритись з тим фактом, що Меган Маркл не запросила її на своє весілля в Лондон, далі "поливає брудом" всю сім’ю. За словами Саманти, мама Меган – Доріа Редлан виглядала на весіллі 19 травня у Віндзорському замку як "хокеїст на штрафній лавці".

Читайте також: Сестра Меган Маркл потрапила в аварію напередодні весілля

"Вона, ймовірно, сиділа там і плакала, бо знала, що вона продалася за гроші більше, ніж будь-хто, а ще вона ізолювала нашого батька. Винна", – заявила Саманта.


Доріа Редлан на королівському весіллі Меган Маркл і принца Гаррі

Невгамовна сестра також додала, що нещодавнє інтерв’ю з Опрою Вінфрі, яке, можливо, і не відбулось, було лише для того, щоб матір Меган Маркл змогла добре підзаробити на славі доньки. І що саме вона передала дитячі фото Меган у ЗМІ.

Читайте також: Сестру Меган Маркл досі не запросили на королівське весілля

У підсумку, Саманта Маркл у своєму Twitter поділилася сатиричним дописом про королівську родину, порівнюючи їх з "сімейкою Адамсів": "Вони схожі на сім'ю "Адамс", але з мільярдами доларів".


Королівська сім'я на королівському весіллі Меган Маркл і принца Гаррі

Теги: LifeStyle Королівське весілля Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Скандал Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук