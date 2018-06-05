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Сестри Кардашян-Дженнер на червоній доріжці CFDA Awards 2018: стильні образи

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Сестри Кардашян-Дженнер на CFDA Awards 2018
Сестри Кардашян-Дженнер на CFDA Awards 2018 / 24 Канал

Вчора, 4 червня, відбулась знаменита церемонія CFDA Awards 2018, на якій зіркам вручали нагороди за досягнення в індустрії моди. Туди ж завітали і перші модниці США сестри Кардашян-Дженнер.

Серед переможців у 10 "модних" номінаціях перемогу здобула світська левиця та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кім Кардашян як найвпливовіший інфлуенсер року. Таку премію цього року Рада модних дизайнерів США вперше ввела вперше. Ініціатором вручення цієї нагороди Кім виступив легендарний дизайнер Томмі Хілфігер.

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"Дивно, що я отримала премію за моду, враховуючи, що більшу частину часу я гола", – прокоментувала свою нагороду зі сцени Кім.


Кім Кардашян – головний інфлуенсер року 2018 

Для світської події 37-річна Кім Кардашян обрала біле вбрання від Rick Owens – спідницю в підлогу, яка ідеально підкреслила її сідниці та бедра, і білий короткий топ з відкритою спиною. В такому вбранні шанувальники могли добре розгледіти її плоский живіт та груди, які вона вирішила не прикривати бюстгальтером.


​Кім Кардашян на CFDA Awards 2018

Свій образ зірка завершила масивними золотистими браслетами, які одягнула на дві руки і ніжні босоніжки. Стилісти Кім зібрали її волосся у високий хвіст та зробили їй яскравий макіяж, можливо, з її власної лінійки косметики KKW Beauty.

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Кім Кардашян на CFDA Awards 2018

На модну подію також прийшли підтримати її рідні сестри – 22-річна Кендалл Дженнер у фіалковій сукні від Alexandre Vauthier і 39-річна Кортні Кардашян в чорному костюмі зі стразами від Christian Siriano. Всі сім’я модниць виглядала неймовірно стильно і ефектно.


Кім і Кортні Кардашян на CFDA Awards 2018


Кортні Кардашян на CFDA Awards 2018


Кендалл Дженнер на CFDA Awards 2018

Теги: LifeStyle Мода Кім Кардашян Нагороди Кендалл Дженнер
Джерело: 24 Канал
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