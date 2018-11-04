Сестри Музичук вдало стартували на чемпіонаті світу з шахів

У матчах 1/32 фіналу чемпіонату світу з шахів в Росії Марія і Анна Музичук та Ганна Ушеніна перемогли своїх суперниць і вийшли до 1/16 фіналу.

Анна Музичук двічі обіграла представницю Бангладешу Рані Хамід (2:0). Другу партію титулована українка завершила всього за 25 ходів, пише ua-football.

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Марія Музичук в першому колі також не зустріла серйозного опору. Марія з рахунком 2:0 обіграла Шахенду Вафа, поставивши мат єгиптянці в другій партії всього за 30 ходів.

Екс-чемпіонка світу Анна Ушеніна в протистоянні з Ліліт Мкртчян після перемоги білими чорними відстояла нічию і вийшла в наступний раунд турніру.

Анна Музичук в наступному раунді чемпіонату світу зустрінеться з росіянкою Анастасією Бондарук або іспанкою Сабріною Вега. Марія Музичук зіграє з Катериною Атлатік або Дейсі Корі. Суперницею Анни Ушеніної стане росіянка Валентина Гуніна.

Нагадаємо, що чемпіонат світу в Ханти-Мансійську триватиме до 23 листопада.

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