У Севастополь прибув великий десантний корабель окупантів: "Атеш" розкрили цілі ворога
Джерело:"Атеш"
Партизани у Криму зафіксували прибуття великого десантного корабля до окупованого Севастополя. Напередодні українські захисники вже знищили подібний корабель.
Агенти "Атеш" зафіксували передислокацію Великого десантного корабля проєкту 775. Він прибув до Графської пристані міста Севастополя.
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Інформацію про корабель вже передали СОУ
Партизани зауважили, що витратили багато часу на розвідку та очікування, однак воно було того варте.
Десантний корабель у Севастополі / Фото Атеш
Після прибуття в гавань, корабель розвернули та накрили маскуванням.
Найімовірніше, незабаром виконуватиме бойове чергування. Всю оперативну інформацію ми давно передали СОУ,
– зауважили партизани "Атеш".
До слова, Сили оборони України вже мали досвід зі знищенням цього типу корабля, а саме "Новочеркаськ" (БДК-46).
Що відомо про знищення "Новочеркаська"
- Українські захисники 26 грудня 2023 року завдали удару по російському ВДК "Новочеркаськ". Вони уразили його крилатими ракетами.
- Цікаво, що після знищення "Новочеркаська" у Феодосії з порту зникла ціла низка кораблів. Зокрема окупанти вивели прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул", тральщик проєкту 12700 "Александрит", рятувальне буксирне судно, а також ще один корабель.
- Російські загарбники заявили про гибель 74 моряків, які перебували на ВДК "Новочеркаськ". Відповідний офіційний лист від командувача фронту отримали українські фахівці.
- Цікаво, що це судно опинилося під ударом не вперше. Зокрема 24 березня 2022 року по ньому завдали удару в порту Бердянська Запорізької області. Тоді судно зазнало пошкоджень, була підтверджена загибель трьох членів екіпажу.