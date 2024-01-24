У Севастополь прибув великий десантний корабель окупантів: "Атеш" розкрили цілі ворога

Партизани у Криму зафіксували прибуття великого десантного корабля до окупованого Севастополя. Напередодні українські захисники вже знищили подібний корабель.

Агенти "Атеш" зафіксували передислокацію Великого десантного корабля проєкту 775. Він прибув до Графської пристані міста Севастополя.

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Інформацію про корабель вже передали СОУ

Партизани зауважили, що витратили багато часу на розвідку та очікування, однак воно було того варте.



Десантний корабель у Севастополі / Фото Атеш

Після прибуття в гавань, корабель розвернули та накрили маскуванням.

Найімовірніше, незабаром виконуватиме бойове чергування. Всю оперативну інформацію ми давно передали СОУ,

– зауважили партизани "Атеш".

До слова, Сили оборони України вже мали досвід зі знищенням цього типу корабля, а саме "Новочеркаськ" (БДК-46).

Що відомо про знищення "Новочеркаська"