"Якийсь ба-бах": у Севастополі та Феодосії чули вибухи
20 липня 2023, 11:21Читать новость на русском
В окупованому Криму у четвер, 20 липня, знову неспокійно. У Севастополі чули звуки, які дуже схожі на вибухи.
Спершу місцеві пабліки почали писати про те, що гучно у Севастополі, інформує 24 Канал. За декілька хвилин надійшла інформація про якийсь "ба-бах" у Феодосії.
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Вибухи знову могли лунати в Старому Криму
Де точно в Криму сталися вибухи – наразі невідомо. За однією з версій, звуки вибухів чули в районі Комишевої бухти. За іншою версією, гучно було в районі полігону в Старому Криму.
Саме там напередодні детонував склад боєприпасів російських окупантів.
У Севастополі чули вибухи в Гагарінському районі. Вибухи доносилися чи то з боку Комишевої бухти, чи то Козачої.
Напередодні в Криму було гучно на військовому полігоні
- Уночі 19 липня на полігон росіян в окупованому Старому Криму завітала "бавовна". Унаслідок вибухів було знищено склад боєприпасів росіян, який детонував упродовж дня. Через детонацію окупанти вимушено евакуювали понад 2 тисячі людей.
- За даними місцевих кримських ресурсів, унаслідок "бавовни" на полігоні в Старому Криму є загиблі та багато поранених окупантів. Однак Росія ретельно приховує цю інформацію.
- Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Путіну нібито доповіли про пожежу на полігоні. Цікаво, що в Кремлі, коментуючи детонацію боєприпасів, вживали слово "загоряння".
- Завдяки такій риториці Кремль намагається уникати повідомлень про те, що військові об'єкти Росії в Криму геть не захищені.
- За попередніми даними, на військовому полігоні росіян у Старому Криму було зафіксовано три прильоти. Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, коментуючи те, чим могли атакувати полігон росіян, наголосив, що головне не якість зброї, а уміння її правильно використовувати.