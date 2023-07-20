"Якийсь ба-бах": у Севастополі та Феодосії чули вибухи

В окупованому Криму у четвер, 20 липня, знову неспокійно. У Севастополі чули звуки, які дуже схожі на вибухи.

Спершу місцеві пабліки почали писати про те, що гучно у Севастополі, інформує 24 Канал. За декілька хвилин надійшла інформація про якийсь "ба-бах" у Феодосії.

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Вибухи знову могли лунати в Старому Криму

Де точно в Криму сталися вибухи – наразі невідомо. За однією з версій, звуки вибухів чули в районі Комишевої бухти. За іншою версією, гучно було в районі полігону в Старому Криму.

Саме там напередодні детонував склад боєприпасів російських окупантів.

У Севастополі чули вибухи в Гагарінському районі. Вибухи доносилися чи то з боку Комишевої бухти, чи то Козачої.

Напередодні в Криму було гучно на військовому полігоні