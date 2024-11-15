Ліквідація капітана Чорноморського флоту: генерал-майор СБУ розібрав операцію

У Севастополі було ліквідовано Валєрія Транковського – капітана першого рангу Чорноморського флоту Росії. Він був начальником штабу 41-ї бригади ракетних кораблів.

Транковський безпосередньо причетний до здійснення атак по Україні ракетами "Калібр". Генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун розібрав 24 Каналу цю операцію, назвавши її надзвичайно складною.

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Чим важливе знищення Транковського

За словами генерал-майора, Валєрій Транковський – законна ціль для ліквідації. Немає значення, хто за цим стоїть – СБУ, ССО чи ГУР.

Він перебував у лавах збройних сил агресора, виконував завдання, які порушують правила ведення війни. Тому його усунення та взяття відповідальності, мовляв, "це зробили ми", вважаються вкрай важливими.

Зверніть увагу! Українські спецслужби наразі не підтверджували свою причетність до ліквідації капітана Чорноморського флоту Росії Валєрія Транковського.

"Це дуже складна операція. Треба розуміти наступне: хто ця людина, як вона поводиться, де перебуває, як до неї підібратися", – зазначив Ягун.

Як могла відбуватися операція

Ліквідували Транковського в автомобілі. Вочевидь, як припустив генерал-майор СБУ, була використана вибухівка дистанційного підриву. Потрібно було її закласти й відповідно слідкувати за цією машиною.

Інформацію про ту чи іншу особистість перевіряють з трьох різних джерел, аби переконатися, що вона правдива й засоби, які будуть використані, недаремно витратять. Мовиться про людський ресурс та гроші.

Всі розуміють, що якщо виконувати злочинні накази, як не до тебе, то до твого близького рано чи пізно прийде якийсь персонаж і скаже, мовляв, "доброго вечора, ми з України",

– резюмував Віктор Ягун.

Україна ще поки не може дістати усіх російських військових злочинців, але процес запущений.

Що цікаво, після смерті Транковського російське командування почало переміщуватися до Новоросійська.