У Севастополі чули вибухи: окупанти розповідають про "нічне тренування"

У Севастополі прогриміли вибухи. Так званий губернатор міста переконує, що все "під контролем".

В окупованому Криму неспокійно – там у центрі Севастополя місцеві жителі чули потужні вибухи.

Дивіться також Переміщували корабельні ракети: "Атеш" розкрив логістику росіян в окупованому Севастополі

"Нічне тренування"

Так званий губернатор міста Развожаєв втішає севастопольців і каже, що звуки, які вони чули, лунають з Північного молу. Там начебто Чорноморський флот проводить тренування розрахунків ППДО (протипідводно-диверсійного забезпечення).

Втім, слід нагадати, що востаннє, коли Развожаєв розповідав про пізні тренування цих самих ППДО, із буксиром "Ніколай Муру" трапилася незначна неприємність.

Тоді у ніч проти 13 жовтня надводні дрони "Морські малюки" атакували російський буксир, завдавши йому пошкоджень.

Севастополь буцімто атакували дрони

Вночі, а також зранку, 30 жовтня у тимчасово окупованому місті було гучно. Развожаєв заявив, що це, мовляв, їхня ППО працює по безпілотниках.

Водночас місцеві кореспонденти розповіли, що вночі також чули стрільбу зі стрілецької зброї у Севастополі. А у міноборони країни-агресорки згодом повідомило, що у Чорному морі виявили два безекіпажні катери. Кримський міст на певний час довелося перекрити.

Вдень теж у Криму було "весело". Там пролунала ціла низка вибухів. Развожаєв втішав, що це робота ППО, а місцеві телеграм-канали припускали, що міг статися "приліт" по аеродрому в Новофедорівці.

Партизани "Атеш" викрили логістику росіян у Севастополі

Українські партизани виявили логістику корабельних ракет окупантів. Вони опублікували координати місця, звідки споряджають ракети окупанти. Воно розташоване на Північ від Севастополя, поряд із містом Інкерман. На цій станції здійснюється вивантаження крилатих ракет "Калібр" та протикорабельних ракет "Онікс" для берегового ракетного комплексу. Далі після вивантаження складів із ракетами вони прямують до Сухарної бухти, де безпосередньо здійснюється спорядження кораблів ракетами.