У центрі Севастополя чули гучні звуки, схожі на пуски з реактивних бомбометів

На території тимчасово окупованого Криму знову неспокійно. Гучно було у Севастополі.

Зранку 16 листопада у Севастополі пролунали гучні звуки. Вони линули з центральної частини міста.

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Ймовірно, працювали бомбомети

Приблизно о 6:50, як повідомляють місцеві ЗМІ, у тимчасово окупованому Севастополі було чути гучні звуки, які нагадували пуски реактивних бомбометів.

Місцеві телеграм-канали писали про вибухи. Окупаційна влада міста та російські військові ситуацію наразі не коментували.

Два російські катери пішли за крейсером "Москва"

Кримський півострів давно вже припинив бути безпечним місцем для окупантів. Там постійно щось вибухає. Одна з останніх яскравих бавовн трапилася у ніч на 10 листопада. Спочатку там пролунали потужні вибухи, які можна було почути у Феодосії та Чорноморському. Згодом у розвідці розповіли, що то наші захисники у ході спецоперації відпрацювали по ворожих катерах. Крім того, у ГУР уточнили, що на суднах перебував екіпаж, а також – завантажена броньована техніка. Загалом тоді заявили про два уражені десантні катери, які не підлягають відновленню. Згодом розвідники додали, що ті "пішли на дно". Туди ж попрямував і ворожий БТР, який перебував на одному з катерів.

Раніше росіяни позбулися "Аскольда"

4 листопада українські сили атакували завод, який займається ремонтом кораблів, у Керчі. Йдеться про завод "Залів". Там якраз у доказ перебував російський ракетоносій "Калібрів" –корабель "Аскольд" типу "Каракурт". Він зазнав серйозних ушкоджень. Міноборони Росії тоді вимушено визнало українську атаку на свій судноремонтний завод. Там заявили, що, мовляв, їхня "ПВО" впоралася з 13 ракетами, а ось дві влучили у ціль.