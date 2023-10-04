У Севастополі пролунали потужні вибухи

В окупованому Криму знову неспокійно. Від вибухів здригнувся Севастополь.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи в окупованому Севастополі. Їх було чути у кількох районах.

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У Севастополі щось "бахкає"

О 16:19 кримські джерела почали писати про вибухи у місті. Їх чули на мисі Фіолент, у районі Козачої Бухти, а також в Гагарінському районі міста та біля "Метро".

Крім вибухів, повідомляють і про звуки стрільби. Офіційної інформації про те, що саме відбувається у Севастополі, наразі немає.

У місті лунала повітряна тривога

3 жовтня надвечір у Севастополі прогриміли потужні вибухи. Губернатор окупованого міста Развожаєв почав "бити на сполох" вже після того, як трапилася бавовна.

Почалося все близько 20:20 у районі Козачої бухти. Там пролунав перший вибух. Згодом вибухи почали лунати і в інших районах. Окупаційна влада заявила, що місто начебто атакують ракети та безпілотники, зазначили про роботу своєї ПВО, а також порадили людям ховатися у квартирах і будинках через проблему з укриттями.

Український десант вкотре висадився у Криму

У ГУР повідомили подробиці чергової спецоперації на півострові. У розвідці не зазначили, коли саме вона відбулася. Однак кадри роботи спецпризначенців з'явилися 4 жовтня.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, це була операція диверсійно-розвідувального характеру. Під час неї бійці підрозділів "Стугни" та "Братства" вступили в жорстокий бій з окупантами. Загарбники зазнали значних втрат. Українські військові вже повернулися додому. На жаль, серед них також є втрати, хоча набагато менші за російські.

Тим часом міноборони Росії заявило, що їм начебто вдалося "відбити атаку десантної групи ЗСУ, яка прямувала у напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері та трьох гідроциклах".