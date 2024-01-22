Через потепління та опади: Севастополь лишився без питної води

У тимчасово окупованому Севастополі останнім часом часто виникають різноманітні проблеми. Зокрема, там уже кілька днів є значні проблеми із водопостачанням.

У Криму нещодавно вирувала негода. Внаслідок розливу річок Севастополь залишився без питної води.

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Піднявся рівень води у річках

Окупаційна адміністрація Севастополя оголосила вівторок та середу, 23 та 24 січня, вихідними днями через проблеми з водопостачанням.

Вже з 22 січня у місті закрито школи та дитячі садки. У дошкільних закладах працюють лише чергові групи – для дітей, чиї батьки продовжують ходити на роботу.

Схема водопостачання в Севастополі — секретна і одна з найскладніших у країні,

– зазначив глава окупаційної адміністрації Развожаєв.

Перебої розпочалися ще 19 січня. За одну ніч у місті та околицях випала третина місячної норми опадів, що призвело до потужної повені.

Крім цього, погодні умови також посприяли негараздам окупантів. Зокрема, через потепління різко почали танути сніги. Рівень води у річці Чорній піднявся на 70 сантиметрів, у річці Бельбек – на півтора метра.

Основне джерело води забруднене

Через різке підвищення рівня ґрунтових вод і сходження селевих потоків підвищилася каламутність води в Чорноріченському водосховищі, яке є основним джерелом водопостачання для півмільйонного Севастополя. Показники забруднення виявилися перевищеними у 60 разів. Через це з ладу вийшли очисні споруди.

З 19 січня воду подають по кілька годин на добу. З кранів тече брудна вода зі сміттям. У деяких частинах міста водопостачання повністю припинено.

Воду для пиття та технічних потреб у різні райони Севастополя постачають 20 вантажівок із водою. Люди вишиковуються у черги.

Для повного відновлення водопостачання потрібно ще 50 годин, повідомила окупаційна влада. Це обіцяють зробити 24 січня.

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