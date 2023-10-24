У Севастополі пролунали потужні вибухи: в Криму – повітряна тривога

У тимчасово окупованому Криму знову неспокійно. Потужні вибухи пролунали в районі Севастополя.

Після цього одразу ж увімкнули сирени. Про це розповіли в низці місцевих телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал.

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У Севастополі чули гучні вибухи

Приблизно о 22:10 в Севастополі пролунали гучні вибухи, після чого на півострові оголосили повітряну тривогу.

За інформацією місцевих, звуки чули в районі Балаклави, тобто на півдні тимчасово окупованого міста. Місцеві жителі повідомили в соцмережах, що в деяких будинках повилітали вікна.

Очільник окупаційної влади Севастополя Міхаіл Развожаєв згодом написав, що це нібито були "штатні заходи в акваторії", зокрема з використанням реактивних бомбометів.

У районі Кара-Коби засобами РЕБ був посаджений безпілотник, який здетонував на землі, в полі. Жодних руйнувань інфраструктури немає,

– заявив Развожаєв.

Проте він так і не сказав, чому деякі сімферопольці залишилися без вікон в оселях.

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