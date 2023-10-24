У Севастополі пролунали потужні вибухи: в Криму – повітряна тривога
У тимчасово окупованому Криму знову неспокійно. Потужні вибухи пролунали в районі Севастополя.
Після цього одразу ж увімкнули сирени. Про це розповіли в низці місцевих телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал.
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У Севастополі чули гучні вибухи
Приблизно о 22:10 в Севастополі пролунали гучні вибухи, після чого на півострові оголосили повітряну тривогу.
За інформацією місцевих, звуки чули в районі Балаклави, тобто на півдні тимчасово окупованого міста. Місцеві жителі повідомили в соцмережах, що в деяких будинках повилітали вікна.
Очільник окупаційної влади Севастополя Міхаіл Развожаєв згодом написав, що це нібито були "штатні заходи в акваторії", зокрема з використанням реактивних бомбометів.
У районі Кара-Коби засобами РЕБ був посаджений безпілотник, який здетонував на землі, в полі. Жодних руйнувань інфраструктури немає,
– заявив Развожаєв.
Проте він так і не сказав, чому деякі сімферопольці залишилися без вікон в оселях.
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Ситуація в Криму: останні новини
- На території тимчасово окупованому Криму нещодавно зафіксували пересування колони старої військової техніки. Зокрема, старих моделей УАЗів, Уралів, БМД та БТРів. Варто зауважити, що село Оріхівка, в районі якого помітили БМД та БТР, розташоване на Сході Кримського півострова. Від нього до Кримського мосту – близько 150 кілометрів, а ось до Джанкоя – близько 90 кілометрів.
- На військово-морській базі на північному заході півострова також виявили загони бойових дельфінів. Вони з'явилися в серпні на Південній військово-морській базі Новоозерне, яка розташована за 90 кілометрів на північний захід від Севастополя. Загони росіяни ж встановили цьогоріч у вересні. Це відповідає періоду, коли українські спецпризначенці посилили активність у Чорному морі, зокрема звільнили "вишки Бойка".
- Також окупанти вирішили створити свої "війська територіальної оборони" на захопленому півострові. Так званий ялтинський підрозділ проходить навчання у занедбаному піонерському таборі "Велика Ялта". Проте його матеріальне забезпечення – вкрай погане.