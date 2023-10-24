У Севастополі пролунали гучні вибухи, окупанти бідкаються про підводну атаку "диверсійних сил"

В тимчасово окупованому Севастополі місцеві мешканці в ніч на 24 жовтня чули декілька гучних вибухів. Перший пролунав о 3:35 ночі.

Другий вибух місцеві почули буквально через 5 хвилин – о 3:40 ночі. Після цього також лунали постріли, передає 24 Канал.

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"Можлива підводна атака диверсійних сил"

Місцевий гауляйтер Міхаїл Развожаєв напередодні повідомляв про можливі гучні звуки у Севастополі. За його словами, мали відбуватись "учєнія" Чорноморського флоту, проте "бахкання" мали припинитися ще до 22:00 23 жовтня.

Згодом місцеві пабліки повідомили, що окупанти посеред ночі нібито намагаються збити безпілотник.Схоже, що від гучних звуків прокинувся і Развожаєв, бо у своєму телеграм-каналі окупант написав, що російський флот в українському Криму "відбиває можливу атаку підводних диверсійних сил і засобів противника".

"Добрий ранок" і "пора заварювати каву"

Місцеві специфічно реагують на нову серію "бавовни" в Севастополі. Вони вітають один одного з добрим ранком та жартують, що пора йти варити каву.



Місцеві прокинулись від гучних вибухів / Скриншот

Також люди пишуть, що звуки лунають у різних куточках містах.

В України незмінне завдання – звільнити Крим

У ГУР наголошують, що над Кримом обов'язково замайорить український прапор. І часта "бавовна" на півострові – лише ще один доказ цього.

Так, представник ГУР Вадим Скібіцький нещодавно розповів, що першочергово необхідно задля звільнення Криму.

За його словами, потрібно знищити окупаційне угруповання, яке там перебуває. Першочерговими цілями для України залишаються кораблі-ракетоносії.

Окупанти сподіваються на поміч бойових дельфінів

Військово-морський флот Росії використовує навчених дельфінів для захисту свої критично важливих баз від водолазів-спецпризначенців. Дельфіни вже нібито розміщені на вході у гавань Севастополя.

Ба більше, – нові дані свідчать про те, що росіяни відправили дельфінів на іншу базу на півночі Криму.

Безглузді спроби росіян захиститися вже висміяли у ЗСУ. Так, речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що в умовах гібридної війни росіяни вже не вперше роблять вкиди про застосування тваринного світу в бойових діях.

"Але враховуючи, що з ними навіть море не згодне, я думаю, що і дельфіни не погодяться працювати на їх боці", – пожартувала вона.