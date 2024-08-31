Рухається зі швидкістю до 25 кілометрів на день: забруднення з Сейму може дійти до Києва

У річці Сейм на Чернігівщині виявили масштабне забруднення. Ця вода може дійти до водозабору Києва.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець розповів, що вони роблять все, щоб не допустити забруднення води. У Держекоінспекції припускали, що брудна вода в Сейм на Чернігівщині прибула з Курщини.

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Міністр розповів, що забруднення Сейму – це надзвичайна подія, тому щоденно здійснюють відбір зразків води для досліджень. Також вишукують найкращі методи для подолання забруднення.

За останні дні зроблено понад 50 проб, за ці два дні – ще 28. Зразки забрудненої води постійно відбираються для лабораторних досліджень та випробувань з метою пошуку найкращих рішень. Відповідно, вчора (ймовірно, 30 серпня – 24 Канал) відібрали проби для того, щоб фахівці на очисних спорудах водоканалу (там, де питні водозабори) з'ясували, чи зможуть вони впоратися, якщо забруднення дійде туди. Тобто, превентивно ми робимо максимум для того, щоб це зупинити,

– заявив глава міністерства.

За його словами, 29 серпня на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили низку рішень для розв'язання проблеми. Зокрема:

заходи з аерації (збагачення повітрям),

абсорбції,

перекидання додаткових обсягів води,

збирання мертвої риби та недопущення подальшого її мору.

Міністр пояснив, що все це наразі роблять. Так, вранці 30 серпня внесли абсорбент у воду та здійснювали штучну аерацію.

Наскільки це буде ефективний захід, ми будемо розуміти в понеділок (2 вересня – 24 Канал). Тому що потрібен час, щоб бактерії почали працюватии,

– пояснив Руслан Стрілець.

Він запевнив, що речовина, яка викликала забруднення, виключно органічного походження. Проблему ліквідують:

рятувальники,

Державна екологічна інспекція,

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,

Державний рибоохоронний патруль,

місцева влада.

До речі, про забруднення Держагентство з розвитку меліорації, рибгоспу та продпрограм повідомило 28 серпня. Там зазначили, що Росія з 14 серпня, ймовірно, скидаючи відходи невідомих речовин у річку Сейм, спричинила масштабне забруднення водойми.

Очільник Державного агентства водних ресурсів України Михайло Янчук заявив 30 серпня, що забруднення переміщується та досягло Десни.

Заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що забруднення відбулося з якогось заводу на території Росії. Зокрема, забруднити водойми міг ворожий спиртзавод чи інший завод.