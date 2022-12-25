Сезон пожеж у Росії в розпалі: тепер ТЦ загорівся на Кубані

В Росії й далі одна за одною спалахують пожежі. Сьогодні зранку у станиці Тбіліській Краснодарського краю загорівся місцевий торговельний центр, площа пожежі понад тисячу кілометрів квадратних.

На Кубані спалахнув ТЦ

Місцеві рятувальні служби та телеграм-канали повідомили, що загоряння сталося на другому поверсі, у магазині одягу.

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За даними рятувальників, площа пожежі досягла тисячі квадратних метрів. Інформація про подію надійшла о 8:15.



Пожежа спалахнула на 2-му поверсі ТЦ / Фото телеграм-канали

Масштаби пожежі

Всього до ліквідації пожежі залучали 63 особи та 18 одиниць техніки. Зазначають, що постраждалих немає і, мовляв, нікого евакуювати не довелося.



Пожежу ліквідовували понад 60 рятувальників / Фото російські відомства

Пожежа в ТЦ на Кубані: відео

Флешмоб продовжив Мурманськ

До слова, у Мурманську загорілась база оснащення військових, де зберігалася військова форма та засоби індивідуального захисту.

Пожежа у Мурманську / Фото росЗМІ