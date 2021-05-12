Ховатись за спинами охорони – це не взаємодія зі слідством, – Шабунін про підозру Медведчуку

Після того, як генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала Віктору Медведчуку підозру в держзраді – його ніхто не бачив. Попри те, сам він заявив, що нікуди не ховається й готовий до взаємодії.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що зараз його дії зовсім на те не схожі. Він також додав, що варто й оцінити роботу слідчих і прокурорів.

Увага Люди в чорному не дали евакуювати авто Медведчука: відео

Про "співпрацю" Медведчука зі слідством

Пресслужба партії Медведчука заявила, що нардеп нікуди не ховається, Україну не залишав і навіть пообіцяв брати участь у слідчих діях у цій справі. Шабунін вважає, що зараз так не здається.

"Ховання" в маєтку за спинами охорони – це не дуже схоже на те, що Медведчук взаємодіє зі слідством,

– вважає Шабунін.

Про підозру куму Путіна

Антикорупціонер вважає, що краще підписати підозру пізніше, але з кращою доказовою базою, аніж раніше, щоб усім було соромно, як у справі вбивства Шеремета.

"Я дуже сподіваюся, що ця доказова база є, щоправда, оцінити ми її зможемо, коли підозрюваним обиратимуть запобіжні заходи", – додав він.

Загалом, як вважає активіст, для Медведчука було б гідно спершу отримати підозру і вести комунікацію, а не ховатись за охороною. Втім, однієї підозри в Україні недостатньо.

Шабунін про підозру Медведчуку: дивіться відео

Медведчуку та Козаку оголосили про підозру: коротко