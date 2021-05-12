Ховатись за спинами охорони – це не взаємодія зі слідством, – Шабунін про підозру Медведчуку

Після того, як генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала Віктору Медведчуку підозру в держзраді – його ніхто не бачив. Попри те, сам він заявив, що нікуди не ховається й готовий до взаємодії.
Джерело:24 канал
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що зараз його дії зовсім на те не схожі. Він також додав, що варто й оцінити роботу слідчих і прокурорів.
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Про "співпрацю" Медведчука зі слідством
Пресслужба партії Медведчука заявила, що нардеп нікуди не ховається, Україну не залишав і навіть пообіцяв брати участь у слідчих діях у цій справі. Шабунін вважає, що зараз так не здається.
"Ховання" в маєтку за спинами охорони – це не дуже схоже на те, що Медведчук взаємодіє зі слідством,
– вважає Шабунін.
Про підозру куму Путіна
Антикорупціонер вважає, що краще підписати підозру пізніше, але з кращою доказовою базою, аніж раніше, щоб усім було соромно, як у справі вбивства Шеремета.
"Я дуже сподіваюся, що ця доказова база є, щоправда, оцінити ми її зможемо, коли підозрюваним обиратимуть запобіжні заходи", – додав він.
Загалом, як вважає активіст, для Медведчука було б гідно спершу отримати підозру і вести комунікацію, а не ховатись за охороною. Втім, однієї підозри в Україні недостатньо.
Шабунін про підозру Медведчуку: дивіться відео
Медведчуку та Козаку оголосили про підозру: коротко
- До будинку проросійського нардепа Віктора Медведчука 11 травня у Києві прийшли з обшуками.
- Згодом генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку.
- Їм повідомили підозри за статтями про держзраду та замах на розграбування національних ресурсів на території тимчасово окупованого Криму.
- Сам Віктор Медведчук підтвердив, що перебуває в Україні. Також політик зазначив, що "не збирається ховатись".