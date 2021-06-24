Катастрофічні варіанти, – Шабунін сказав, як підпис Joe Biden міг з'явитись на сайті ОП
Джерело:24 канал
У Центрі протидії корупції збирали підписи під петицією про відставку заступника Андрія Єрмака Олега Татарова. Звернення англійською мовою підписала людина на ім'я Джо Байден.
Це означає, що, наприклад, хтось з Офісу Президента фальсифікував цей підпис під петицією на своєму сайті. І це найкращий з можливих варіантів. Про це в відеоблозі "Право на гідність" повідомив керівник ЦПК Віталій Шабунін.
Читайте повний випуск блогу "Джо Байден" та Татаров: один підпис показав, що кібербезпека України під загрозою
Водночас є й гірші варіанти – державна система авторизації пропускає несправжні електронні ключі або справжній електронний ключ було видано на ліву людину.
Це, за словами Шабуніна, ставить під сумнів як захищеність електронного підпису, так і легітимність електронної демократії як такої. Заодно – і всю систему державної кібербезпеки.
Як підпис міг з'явитись на сайті ОП
Очільник ЦПК відзначив, що є 4 варіанти, як відповідний підпис міг з'явитися на сайті ОП:
- підпис зробив реальний Джо Байден, зі справжніми документами. Такий варіант треба відкинути як фантастичний;
- зімітували сам факт підпису на сервері петицій;
- хтось отримав справжній електронний підпис на підроблені документи Байдена;
- петицію підписали не справжнім електронним ключем, а ключова державна система авторизації це пропустила.
І якщо варіант з дописуванням Joe Biden прямо на сайті є неприємним, то 2 останні – просто катастрофічні для всієї державної системи надання онлайн послуг,
– наголосив Шабунін.
За його словами, один з варіантів означає, що в Україні видають справжній електронний підпис на очевидно підроблені документами. Інший варіант засвідчує, що ключова державна система верифікації вважає несправжні електронні ключі – підписами реальних громадян.
Повний випуск відеоблогу "Право на гідність": дивіться відео
"Джо Байден" підписав петицію про звільнення Татарова: що відомо
- ЦПК збирав підписи за звільнення Олега Татарова. Станом на 18 червня петиція набрала 25 тисяч.
- Петицію підписав користувач із псевдонімом "Джо Байден".
- Офіс Президента попросив пояснення від Державної служби спеціального зв'язку.