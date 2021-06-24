Катастрофічні варіанти, – Шабунін сказав, як підпис Joe Biden міг з'явитись на сайті ОП

У Центрі протидії корупції збирали підписи під петицією про відставку заступника Андрія Єрмака Олега Татарова. Звернення англійською мовою підписала людина на ім'я Джо Байден.

Це означає, що, наприклад, хтось з Офісу Президента фальсифікував цей підпис під петицією на своєму сайті. І це найкращий з можливих варіантів. Про це в відеоблозі "Право на гідність" повідомив керівник ЦПК Віталій Шабунін.

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Водночас є й гірші варіанти – державна система авторизації пропускає несправжні електронні ключі або справжній електронний ключ було видано на ліву людину.

Це, за словами Шабуніна, ставить під сумнів як захищеність електронного підпису, так і легітимність електронної демократії як такої. Заодно – і всю систему державної кібербезпеки.

Як підпис міг з'явитись на сайті ОП

Очільник ЦПК відзначив, що є 4 варіанти, як відповідний підпис міг з'явитися на сайті ОП:

підпис зробив реальний Джо Байден , зі справжніми документами. Такий варіант треба відкинути як фантастичний;

, зі справжніми документами. Такий варіант треба відкинути як фантастичний; зімітували сам факт підпису на сервері петицій;

на сервері петицій; хтось отримав справжній електронний підпис на підроблені документи Байдена;

на підроблені документи Байдена; петицію підписали не справжнім електронним ключем, а ключова державна система авторизації це пропустила.

І якщо варіант з дописуванням Joe Biden прямо на сайті є неприємним, то 2 останні – просто катастрофічні для всієї державної системи надання онлайн послуг,

– наголосив Шабунін.

За його словами, один з варіантів означає, що в Україні видають справжній електронний підпис на очевидно підроблені документами. Інший варіант засвідчує, що ключова державна система верифікації вважає несправжні електронні ключі – підписами реальних громадян.

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