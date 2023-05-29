Москва – у підвішеному стані: чому Ірану невигідно передавати Росії технології "Шахедів"

Окупанти використовують проти України іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Раніше була інформація, що Росія хоче виробляти в себе ці безпілотники.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, сумнівно, що Росія таки зможе отримати ліцензію та технологію на виробництво іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

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Чому Ірану невигідно передавати ці технології Росії

Як наголосив Ступак, можливо, Росія хотіла б виробляти ці ударні дрони-камікадзе на своїй території. Однак сумнівно, що Іран погодиться на такий крок. Їм зовсім невигідно передавати такі технології Росії.

Іранцям не зовсім вигідно було б віддавати цю технологію Росії. Тоді у який спосіб росіяни були б залежні від іранців? Лише через технології? Набагато цікавіше тримати Росію в нестабільному стані. Тоді вони можуть підвищувати вартість зразка або ж цілої партії. А в обмін отримувати що завгодно – готівку, золото, авіацію тощо,

– зауважив Ступак.

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В теперішніх умовах Іран має значно більше важелів впливу на Росію. Тому сумнівно, що там погодяться передати такі технології Москві.

Атаки іранськими дронами-камікадзе по Україні: коротко

Росія закуповує в Ірану тамтешні дрони-камікадзе Shahed-136. Атаки цими безпілотниками почали восени 2022 року. Відомо, що окупанти закуповують їх партіями.

28 травня відбулася наймасштабніша атака іранськими дронами-камікадзе. Все, що відомо про масовану атаку безпілотників, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Військовий експерт Роман Світан припустив, чому Іран так активно постачає Росії дрони-камікадзе.

В нещодавній атаці, яка відбулася в ніч на 29 травня, російські окупанти використали і крилаті ракети, і дрони-камікадзе. Відомо, що вони запустили до 40 ракет X-101/X-555 та орієнтовно 35 іранських "Шахедів" з двох напрямках. Українські військові збили більшість з цих повітряних цілей.