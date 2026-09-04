"Шахед" могли наводити з Києва: Флеш розкрив версію атаки на СБУ

Росіяни 4 вересня здійснили удар по центральній будівлі Служби безпеки України в Києві. Він міг бути заздалегідь спланованою операцією із залученням агента безпосередньо у столиці.

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов припускає, що росіяни могли дистанційно керувати ударним дроном через спеціальний радіоретранслятор.

Що каже "Флеш" про атаку на СБУ?

За його словами, російський "Шахед" могли наводити онлайн за допомогою радіоретранслятора МЕШ, який має доступ до інтернету.

Моя особиста думка: "Шахед" керувався і наводився онлайн через радіоретранслятор МЕШ із доступом в інтернет, який російський агент увімкнув десь неподалік (до 5 кілометрів) на короткий період під час атаки,

– написав Бескрестнов.

Він також пояснив, що такий ретранслятор є відносно компактним і, за його словами, має розмір приблизно з половину шкільного рюкзака. Саме це, на думку радника президента, дозволяє непомітно розмістити обладнання неподалік від цілі та використати його протягом короткого часу.

Окремо Бескрестнов звернув увагу на те, що під час атаки в повітрі не було інших "Шахедів". Через це, припускає він, керування дроном могло відбуватися не за стандартним ланцюжком із території Росії.

Нагадаємо, російський безпілотник удень 4 вересня влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що дрон був спрямований безпосередньо в кабінет керівника СБУ Олександра Поклада, однак очільник Служби не постраждав.

Внаслідок атаки також було пошкоджено розташований поруч Будинок Консисторії на території Національного заповідника "Софія Київська". За даними Мінкульту, в будівлі XVIII століття вибило вікна, водночас інші об'єкти заповідника не постраждали. Кількість постраждалих унаслідок удару, за даними мера Києва Віталія Кличка, зросла до 12 людей.

Тим часом у Службі безпеки зазначили, що пошкоджену внаслідок атаки будівлю обов'язково відновлять. Водночас там наголосили, що Росія отримає відповідь на цей удар.