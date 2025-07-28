Російський "Шахед" літав біля Вільнюса: у мережі показали відео

28 липня у небі неподалік литовського Вільнюса помітили безпілотник. Він, ймовірно, залетів з Білорусі.

Припускають, що це міг бути російський аналог "Шахеда" – БпЛА "Гербера". У мережі показали відео, як безпілотник літак поблизу столиці Литви, передає 24 Канал.

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Як російський БпЛА літав над Литвою?

У мережі активно поширюють проліт російського безпілотника у небі над Литвою.

Російський БпЛА зафіксували у Литві: дивіться відео

Вдень 28 липня місцеві ЗМІ писали, що місце перебування "Гербери" досі було невідоме.

Мешканців закликали повідомляти поліцію, якщо вони помітять цей БпЛА.

"Гербера" над Литвою: дивіться відео

Сьогодні вранці мешканці отримали повідомлення про безпілотний літальний апарат (дрон), який, найімовірніше, проник на територію Литви з Білорусі. Згідно з отриманими повідомленнями, безпілотник був помічений на висоті близько 200 метрів, востаннє його бачили поблизу Вільнюса. Поліція активувала всі сили, всі служби повідомлені. Мешканців, які помітили безпілотник, закликають негайно повідомити про це за номером 112 і не наближатися до нього за жодних обставин,

– цитувало представника литовського Національного центру управління кризами видання LRT.

До слова, у Литві припускають, що безпілотник нібито міг долетіти до Вільнюса через роботу української РЕБ.

Тим часом цей випадок прокоментував глава ЦПД Андрій Коваленко.

Пригадую, як окремі представники країн Балтії на моє "на вас нападуть за 4 – 6 років" говорили – ні, що ви придумуєте. Ось вам проліт російського дрона над столицею Литви. НАТО, безпека. Росіяни з КНДР готуються. А чи готується НАТО – питання,

– написав він.

Коваленко також зауважив, що прийшов час готуватися або ж разом добити Путіна вже зараз.