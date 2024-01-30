"Шахед" поцілив по цивільному об'єкту біля Кривого Рогу: виникла пожежа
30 січня 2024, 08:18Читать новость на русском
Джерело:Дніпропетровська ОВА
Росія вночі знову запускала безпілотники по території України. Зокрема, відомо про влучання на Дніпропетровщині.
Вночі проти 30 січня агресор спрямував БпЛА на Криворіжжя. Один шахед оборонці з ПвК "Схід" збили, проте інший таки влучив у об'єкт цивільної інфраструктури.
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Ситуація на Дніпропетровщині
На місці влучання виникла пожежа, однак вогнеборці її приборкали.
️Крім цього, Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, ворог обстріляв з артилерії. Пошкоджень зазнав приватний будинок, 3 господарські споруди, авто.
️Всюди – без загиблих і постраждалих,
– повідомили в ОВА.
Вночі Росія запустила по Україні 35 "Шахедів" і 2 ракети
- Цієї ночі Росія знову атакувала Україну "Шахедами". Агресор запустив 35 дронів-камікадзе. По них відпрацювали сили ППО. Також вночі агресор завдав ракетного удару по Донецькій області. Російські загарбники запускали "Шахеди" групами. У Повітряних силах повідомляли про п'ять, які прямували до різних областей України.
- У Повітряних силах повідомили, що вночі Росія атакувала не лише "Шахедами", а й ракетами. Зокрема, вдарили С-300 по Донеччині.
- Дрони-камікадзе агресор запускав з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарська, Курська та мису Чауда, що у Криму. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.