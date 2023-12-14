Падіння російського дрона на території країни НАТО: МЗС Румунії викликало посла Росії
Джерело:МЗС Румунії
Під час чергової атаки Росії на портову інфраструктуру України у ніч проти 14 грудня один з уламків упав на територію Румунії. Міністерство закордонних справ Румунії викликало посла Росії в Бухаресті Валерія Кузьміна.
Росія знову атакувала Південь України іранськими дронами-камікадзе типу “Шахед”. Загалом було випущено 42 безпілотники, з яких 41 вдалося збити. Дрони окупантів летіли на міста Ізмаїл та Рені, які розташовані біля українського-румунського кордону. Внаслідок роботи ППО один з російських БпЛА упав на території Румунії.
Дивіться також Німеччина підіймала винищувачі: у Румунії впав російський дрон, який атакував Одещину
Реакція МЗС Румунії
У міністерстві наголосили, що це є новим порушенням повітряного простору Румунії, що суперечить міжнародному праву.
МЗС поінформувало та проводить консультації з союзниками по НАТО щодо розвитку подій на кордоні між Румунією та Україною, включаючи сьогоднішній інцидент. Крім того, МЗС викличе главу російського диппредставництва,
– йдеться в повідомленні.
Водночас відомство вимагає припинення неодноразових нападів на українське населення та цивільну інфраструктуру. Також звернули увагу на безвідповідальну ескалацію безпекової ситуації з боку Росії, в тому числі на кордоні між Румунією та Україною.
У МЗС Румунії заявили про рішуче засудження цих атак, які порушують норми міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як воєнні злочини.
Російські обстріли Півдня України
- У вересні 2023 року окупанти обстріляли територію України. Через це на українсько-румунському кордону було пошкоджено пункт пропуску. Загалом ворог пустив 38 ударних БпЛА. Атака була спрямована на портову та прикордонну інфраструктуру Подунавʼя. Внаслідок влучання відбулося загоряння автотранспорту в зоні очікування. Постраждало 2 водії, яким було надано медичну допомогу. Також було пошкоджено будівлю, близько 6 фур та 30 вантажівок зайнялися. Загалом українська ППО під час атаки знищила 26 "Шахедів" по всій території України.
- Згодом у жовтні Росія продовжила атакувати південну частину України безпілотниками. На Одещині зафіксували вибухи. В Одеській військовій обладміністрації повідомили про роботу ППО.
- У ніч проти 14 грудня росіяни запустили по Півдню нашої країни щонайменше 39 дронів-камікадзе типу "Шахед". Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що припортова інфраструктура Півдня – один з пріоритетів ворога. Окупанти також атакували зенітними керованими ракетами С-300.