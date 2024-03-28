Атака "Шахедами": окупанти атакували транспортну інфраструктуру в Запорізькій області

Російська армія вночі 28 березня завдав ударів по Півдню України "Шахедами" та ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала Запорізька область.

Там внаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе постраждала транспортна інфраструктура. У самому Запоріжжі виникла пожежа.

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Наслідки ворожої атаки по Запорізькій області

У Силах оборони Півдня України повідомили, що основний дроновий удар ворог сконцентрував по Запорізькій області. Там дрони маневрували над житловими кварталами та промисловими об'єктами.

На жаль, не вдалось уникнути влучань. Ворог атакував транспортну інфраструктуру Запорізької області. Але люди не ушкоджені,

– запевнили військові.

Водночас маневрування дронів над житловими кварталами Запоріжжя призвело до падіння уламків збитих дронів у приватний сектор. Сталося займання, вибуховою хвилею пошкоджено понад 10 домоволодінь, 2 місцевих мешканців зазнали поранень.

"Пожежу ліквідовано. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу, їх стан стабільний", – запевнили у Силах оборони Півдня України.

Крім того, військові наголосили, що загалом у Запорізькій області вдалося збити 11 російських "Шахедів".

Наостанок у Силах оборони Півдня України нагадали, що бойова робота з відбиття ворожих повітряних атак часом може призводити до падіння уламків. Тому українцям треба бути обачними й свідомими, а також обов'язково переходити в укриття під час повітряної тривоги.

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