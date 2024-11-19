На Черкащині внаслідок падіння уламків БпЛА є пошкодження ЛЕП і будинків
19 листопада 2024, 09:27Читать новость на русском
У Черкаській області впали уламки дронів. У регіоні лунали вибухи, працювала ППО.
24 Канал пише з посиланням на начальника Черкаської ОВА, що тривога в області тривала майже 9 годин поспіль – з 23:16 18 листопада до 08:15 19 листопада.
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Що відомо про наслідки атаки на Черкащині
В області працювали сили ППО. За попередніми даними, наші оборонці знищили 13 "Шахедів",
– заявив глава ОВА Ігор Табурець.
Також декілька ворожих безпілотників впали. Через це в Черкаському районі росіяни:
- пошкодили лінію електропередач, проте світло людям відновили;
- пошкодили вікна й дахи приватних будинків;
- спричинили пожежу в нежитловій будівлі, її локалізували.
Глава Черкаської ОВА уточнив, що, на щастя, обійшлось без поранених.
До речі, вибухи у Черкаській області лунали вдосвіта 19 листопада, починаючи з 5:18 і до 6:58 19 листопада.